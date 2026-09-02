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Регионы России

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Российские лыжники допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Российские лыжники допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Это заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме, где Дегтярев отметил, что после нескольких лет отсутствия в мировом спорте спортсменам предстоит доказать безопасность и мастерство выступлений в нейтральном статусе.

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