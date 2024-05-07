Аномальный холод в Москве: власти столицы решили снова включить отопление

Похолодание в московском регионе стало самым сильным за последние 25 лет. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, минувшей ночью на фоне снегопада в столице столбики термометров варьировали от -0,2 до +0,7.
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