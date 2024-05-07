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Аномальный холод в Москве: власти столицы решили снова включить отопление

Аномальный холод в Москве: власти столицы решили снова включить отопление

Похолодание в московском регионе стало самым сильным за последние 25 лет. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, минувшей ночью на фоне снегопада в столице столбики термометров варьировали от -0,2 до +0,7.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Где эта мартышка Грета Тунберг?!! Она явно перестаралась со своей борьбой против «глобального потепления»! Пора разворачиваться в обратную сторону. На 360 градусов. А лучше- на 720. Пока не наступил новый ледниковый период.
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11 час.

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