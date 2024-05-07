Аномальный холод в Москве: власти столицы решили снова включить отопление

SI

Sergey Ivanov

Где эта мартышка Грета Тунберг?!! Она явно перестаралась со своей борьбой против «глобального потепления»! Пора разворачиваться в обратную сторону. На 360 градусов. А лучше- на 720. Пока не наступил новый ледниковый период.