Телеканал 'Общественное': Взрыв прогремел в Киеве во вторник

Во вторник в Киеве произошел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. В Запорожской области продолжается противостояние, несмотря на контроль Россией 80% территории.
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