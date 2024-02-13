США отобрали принадлежащий венесуэльской компании самолет

Минюст США конфиксовал принадлежащий венесуэльской компании самолет Boeing 747, аргументируя это тем, что ранее он числился за иранской фирмой, которая была связана с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).
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