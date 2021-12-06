В Хоринском районе Бурятии полицейские, общественники, священнослужители и волонтеры движения «Юнармия» почтили память павших защитников Родины

Сотрудники МО МВД России «Хоринский», член Общественного совета при районном отделе полиции ширээтэ лама Анинского дацана Легцог лама приняли участие в акции, посвященной Дню Неизвестного солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.
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