Все такой же неубиваемый и легендарный, но уже немного дороже. Toyota Land Cruiser 70 подорожал в России

Легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser 70 прибавил в цене в России: если в начале апреля 3-дверная версия с 4,0-литровым бензиновым мотором предлагалась за 5,5 млн рублей, то сейчас самый доступный экземпляр стоит 5,89 млн рублей.
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