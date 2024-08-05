Учебники по "Основам безопасности и защиты Родины" появятся в 2025/2026 учебном году

Правительство ожидает появления единых учебников по нескольким предметам к 2025 2026 учебному году. Речь о таких дисциплинах, как «Основы безопасности и защиты Родины» для 8-11-х классов, «Труд» для 1-9-х классов, «История» для 5-9-х классов и «Обществознание» (9-11-й классы).