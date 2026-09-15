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Царьград

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На ЮУЖД за 8 месяцев поезда насмерть сбили 20 человек

На ЮУЖД за 8 месяцев поезда насмерть сбили 20 человек

За восемь месяцев 2025 года на Южно-Уральской железной дороге зафиксировано 28 случаев травмирования граждан подвижным составом и электрическим током.

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