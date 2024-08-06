Жители Правобережного района Братска на две недели останутся без горячей воды

Правобережный район Братска готовится к важным ремонтным работам, которые повлияют на быт его жителей: с 7 по 20 августа там будет произведено плановое отключение горячего водоснабжения, предупредили в пресс-службе администрации Братска.
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