Как правильно заваривать зеленый чай / В чайнике, термосе и китайской гайвани

Зеленый чай — напиток, который получают из листьев камелии китайской. Их практически не обрабатывают: просто слегка подвяливают на открытом воздухе, затем сушат, скручивают — все! Благодаря такому минимальному вмешательству в зеленом чае сохраняются витамины, микроэлементы и антиоксиданты, замедляющие старение.