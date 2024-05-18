Как правильно заваривать зеленый чай / В чайнике, термосе и китайской гайвани

Зеленый чай — напиток, который получают из листьев камелии китайской. Их практически не обрабатывают: просто слегка подвяливают на открытом воздухе, затем сушат, скручивают — все! Благодаря такому минимальному вмешательству в зеленом чае сохраняются витамины, микроэлементы и антиоксиданты, замедляющие старение.
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