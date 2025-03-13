Экс-начальник УМВД Ростова-на-Дону Шпак задержан по делу о мошенничестве

vk.com/ГУ МВД России по Ростовской области Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего начальника Управления МВД Ростова-на-Дону по подозрению в мошенничестве, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
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