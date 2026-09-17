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Турецкие истцы передали в МУС обращение из-за атаки на судно Reyhan Sar

Турецкие истцы передали в МУС обращение из-за атаки на судно Reyhan Sar

Обращение в связи с атакой украинских беспилотников на турецкое грузовое судно Reyhan Sar в Черном море, в результате которой погиб гражданин Турции, направили в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

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