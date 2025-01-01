Председатель ветеранской организации УФСИН России по Смоленской области Александр Суворов отмечает юбилей

В первый день нового года сотрудники УФСИН России по Смоленской области от всей души поздравляют с юбилеем мудрого наставника и старшего товарища, доброго, отзывчивого, полного сил и оптимизма офицера – председателя ветеранской организации смоленского УФСИН полковника внутренней службы в отставке Александра Суворова.