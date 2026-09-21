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Царьград

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Во Владимире задержали избирателя за надпись на бюллетене

Во Владимире задержали избирателя за надпись на бюллетене

Во Владимире полиция задержала избирателя за бюллетень с посторонней надписью, который он опустил в прозрачную урну 20 сентября на выборах в Госдуму.

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