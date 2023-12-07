В Екатеринбурге пенсионеры 89 и 86 лет отдали мошенникам более 3.8 млн рублей сбережений

Мошенники убедили доверчивых пенсионеров в целях безопасности принадлежащих им денежных средств обналичить накопления и передать их «курьерам», которые отвезут деньги в офис «ЦБ РФ», где с помощью «отсканированных» банкнот они смогут установить злоумышленников, якобы пытающихся по доверенности завладеть их кровными.