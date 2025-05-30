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Появилось видео последствий атаки БПЛА Рыльска

Появилось видео последствий атаки БПЛА Рыльска

На кадрах запечатлены последствия атаки БПЛА: пожар в одной из квартир и выбитые стекло. Закадровый голос уточнил, что один из беспилотников не взорвался.

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