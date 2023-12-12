Русская весна
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Русская весна

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В США назвали ключевую ошибку Белого дома из-за России

В США назвали ключевую ошибку Белого дома из-за России

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может начать вооруженный конфликт между НАТО и Россией из-за Украины, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Комментарии
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Влад Владимиров
До пиндосов , как до баранов, истина с опозданием до их мозгов доходит... Хотя, это обычное поведение  шакалов... В планах у  них  все также ересь колобродит...
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