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Царьград

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WSJ: в США запустят в серию украинские безэкипажные катера Magura

WSJ: в США запустят в серию украинские безэкипажные катера Magura

США готовятся поставить на поток выпуск украинских морских дронов.Американская компания ReconCraft из Портленда наладит их серийное производство, пишет The Wall Street Journal.

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