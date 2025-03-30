«Печальная тенденция»: Лавров напомнил забывчивому Гутерришу, кем был освобождён Освенцим

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обеспокоен поведением генсека ООН Антониу Гутерриша, ни разу не упомянувшего Красную армию на церемонии в честь 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
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