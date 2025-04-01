Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с пострадавшими от бездомных собак смолянами

СКР заинтересовался ситуацией с агрессивными собаками в Смоленске Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Смоленской области доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении собак.
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