В прессе США: «В сентябре президент России произнёс речь, которая была бы привлекательной и в демократических странах»

В американском издании «Вашингтон Пост» вышла статья, в которой среди прочего приводятся суждения профессора Военно-морского колледжа США Николаса Гвоздева.
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