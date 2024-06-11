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Велемудр. Мир тесен.

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  • Воробей
    Я определённо, не сделал всё необходимое, чтобы донести мою мысль адекватно и полно. Потому, постараюсь это исправить...Встречи с пришель...
  • ММ
    Вы не отличаете иллюзий от материальных объектов,которые реально сбивали наши самолеты, засвечивались на радарах,оста...Встречи с пришель...
  • Воробей
    Вы не совсем поняли смысл написанного мной.  "Неуловимый Джо" нужен как часть мирового фольклора для того, чтобы могл...Встречи с пришель...

Встречи с пришельцами в России много веков назад

Встречи с пришельцами в России много веков назад

Принято считать, что история НЛО начинается с 1947 года, когда бизнесмен Кен Арнольд, пролетая на личном самолете мимо горы Раньер близ Вашингтона, увидел девять блестящих дискообразных объектов, которые перемещались рядом с ним с невероятной скоростью.

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Комментарии
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В
Воробей
Вы не совсем поняли смысл написанного мной.  &quot;Неуловимый Джо&quot; нужен как часть мирового фольклора для того, чтобы могла быть выполнена Цель Творения. Просто потому, что для возможности этого необходимый ЛОЖНЫЙ фон мира. Мир умышленно наполнен ложными и полуправдивыми, ТОЛЬКО, верованиями. Для возможности их возникновения и поддержания нужны &quot;презентации&quot;, которые есть &quot;прелести&quot;, применяя подходящий для того традиционный термин. Я это к тому, что никаких дел у них нет, кроме как производить впечатление. &quot;Неуловимый Джо&quot; все видели, но никто его поймать не может, фигурально говоря. Нечего больше представителям МНОГИХ цивилизаций делать, как крутить вокруг Земли, вроде как прячась от её обитателей, но регулярно терпя с этим неудачу. Это мне напоминает ещё один тип &quot;презентации&quot; - реинкарнацию. Вроде  как, по правилам, люди не должны помнить ничего из прошлых жизней. Но, регулярно это даёт сбой и кто-то что-то вспоминает. А потому все знают о будто бы реальности реинкарнации. Надеюсь, Вы уловили общность. Я это к тому, что факт видимости &quot;презентаций&quot; вовсе не обязательно должен соответствовать фактам реальности того, что они изображают. Иллюзии - большое дело. Это вовсе не значит, что иллюзии нереальны - они просто иллюзорные, по своей истинной природе. Видимость есть, но нет сути за ней. Летучий Голландец -  ещё один пример  такого класса явлений.
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4 час.
М
ММ
Вы не отличаете иллюзий от материальных объектов,которые реально сбивали наши самолеты, засвечивались на радарах,останавливали работу аэропортов. Посмотрите любое видео с Мариной Попович- летчицей испытателем. Да и заодно ознакомьтесь с советским проектом Сетка, который появился, когда Брежневу доложили о Петрозаводском НЛО. Кстати, в европейской части страны дырки в стеклах подъездов были вполне настоящими, не иллюзорными. Если не знаете, о чем я, спросите!
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1 час.
В
Воробей
Я определённо, не сделал всё необходимое, чтобы донести мою мысль адекватно и полно. Потому, постараюсь это исправить. Под &quot;иллюзией&quot; и &quot;презентацией&quot; я не подразумеваю лишь нематериальные видения! Я под этим подразумеваю весь широкий ряд симуляций, от чисто субъективных индивидуальных видений, через  массовые видения, до материальных видений - которые могут производить физические последствия. Но, суть того, что это я не отношу к категории реального в том, что нет никаких НЛО, которые предположительно должны быть проявлениями активности инопланетых цивилизаций в районе Земли. Просто потому, как минимум, что Земля не может интересовать никакие инопланетные цивилизации, даже если они сущестуют вообще. Проведу аналогию: одним из наиболее впечатляющих &quot;презентаций&quot; реинкарнации является случай, когда ребёнок утверждает, что в прошлой жизни он жил в соседнем селении, имел семью и вневременно умер. Тогда исследователи отправляются с ним в то селение, и он на месте показывает, где он жил, называет по именам всех родственников и показывает, где он в своё время закопал заначку. Это для любого рационального исследователя выглядит как железное доказательство существования реинкарнации. Но, это так только потому, что он не рассматривает это с точки зрения Цели Творения и технических возможностей Творца. То есть, он не рассматривает это с точки зрения, которая находится ЗА ПРЕДЕЛАМИ Матрицы, применяя аналогию одноименного фильма. Но, весь наш мир для того и создан, чтобы быть учебно-испытательным полигоном для тех относительно немногих индивидуумов, кто наделены потенциалом - внутренними способностями и потребностями, которые проходят  Тестирование на предмет, который, среди прочего, включает и способность поднять свою точку зрения выше Матрицы. Это и есть суть термина &quot;сыны Бога&quot;. Они способны узнать и постичь Цель Творца и захотеть стать участниками Дела по её достижению. Вообще-то, весь наш мир с этой точки зрения - не более чем &quot;презентация&quot;, которая на деле никакими законами природы не управляется, но лишь производит впечатление этого. Просто потому, таким образом Творцу удаётся стать очередным &quot;Неуловимым Джо&quot;, одним из очень многих. А необходимо это Ему для возможности выполнения Его Плана.
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1 час.

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