Встречи с пришельцами в России много веков назад

Вы не совсем поняли смысл написанного мной. "Неуловимый Джо" нужен как часть мирового фольклора для того, чтобы могла быть выполнена Цель Творения. Просто потому, что для возможности этого необходимый ЛОЖНЫЙ фон мира. Мир умышленно наполнен ложными и полуправдивыми, ТОЛЬКО, верованиями. Для возможности их возникновения и поддержания нужны "презентации", которые есть "прелести", применяя подходящий для того традиционный термин. Я это к тому, что никаких дел у них нет, кроме как производить впечатление. "Неуловимый Джо" все видели, но никто его поймать не может, фигурально говоря. Нечего больше представителям МНОГИХ цивилизаций делать, как крутить вокруг Земли, вроде как прячась от её обитателей, но регулярно терпя с этим неудачу. Это мне напоминает ещё один тип "презентации" - реинкарнацию. Вроде как, по правилам, люди не должны помнить ничего из прошлых жизней. Но, регулярно это даёт сбой и кто-то что-то вспоминает. А потому все знают о будто бы реальности реинкарнации. Надеюсь, Вы уловили общность. Я это к тому, что факт видимости "презентаций" вовсе не обязательно должен соответствовать фактам реальности того, что они изображают. Иллюзии - большое дело. Это вовсе не значит, что иллюзии нереальны - они просто иллюзорные, по своей истинной природе. Видимость есть, но нет сути за ней. Летучий Голландец - ещё один пример такого класса явлений.

В

Воробей

Я определённо, не сделал всё необходимое, чтобы донести мою мысль адекватно и полно. Потому, постараюсь это исправить. Под "иллюзией" и "презентацией" я не подразумеваю лишь нематериальные видения! Я под этим подразумеваю весь широкий ряд симуляций, от чисто субъективных индивидуальных видений, через массовые видения, до материальных видений - которые могут производить физические последствия. Но, суть того, что это я не отношу к категории реального в том, что нет никаких НЛО, которые предположительно должны быть проявлениями активности инопланетых цивилизаций в районе Земли. Просто потому, как минимум, что Земля не может интересовать никакие инопланетные цивилизации, даже если они сущестуют вообще. Проведу аналогию: одним из наиболее впечатляющих "презентаций" реинкарнации является случай, когда ребёнок утверждает, что в прошлой жизни он жил в соседнем селении, имел семью и вневременно умер. Тогда исследователи отправляются с ним в то селение, и он на месте показывает, где он жил, называет по именам всех родственников и показывает, где он в своё время закопал заначку. Это для любого рационального исследователя выглядит как железное доказательство существования реинкарнации. Но, это так только потому, что он не рассматривает это с точки зрения Цели Творения и технических возможностей Творца. То есть, он не рассматривает это с точки зрения, которая находится ЗА ПРЕДЕЛАМИ Матрицы, применяя аналогию одноименного фильма. Но, весь наш мир для того и создан, чтобы быть учебно-испытательным полигоном для тех относительно немногих индивидуумов, кто наделены потенциалом - внутренними способностями и потребностями, которые проходят Тестирование на предмет, который, среди прочего, включает и способность поднять свою точку зрения выше Матрицы. Это и есть суть термина "сыны Бога". Они способны узнать и постичь Цель Творца и захотеть стать участниками Дела по её достижению. Вообще-то, весь наш мир с этой точки зрения - не более чем "презентация", которая на деле никакими законами природы не управляется, но лишь производит впечатление этого. Просто потому, таким образом Творцу удаётся стать очередным "Неуловимым Джо", одним из очень многих. А необходимо это Ему для возможности выполнения Его Плана.