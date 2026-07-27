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FiNE NEWS

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Дальневосточный промысел: объем вылова лосося превысил 44 тыс. тонн

За отчетный период на Дальнем Востоке было добыто около 44,7 тысячи тонн лососевых рыб. Основная доля улова пришлась на Камчатский край, где вылов составил свыше 31,8 тысячи тонн, что составляет почти три четверти от общего объема.

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