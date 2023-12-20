16 декабря для 6 классов в рамках 6 школьного дня состоялся спектакль ´Свет рождественской звезды´, который показывает поучительное представление, детям и взрослым открывается новый мир, где волшебство и реальность сплетаются воедино, где сказка учит мудрости и милосердию, где куклы зажигают в сердцах яркие огоньки добра и любви .