Новая ливневка и вывоз мусора: депутаты оперативно отработали наказы тюменцев

ТЮМЕНЬ, 9 октября, ФедералПресс. Депутаты Тюменской городской думы на этой неделе закрыли сразу несколько застарелых проблем горожан: от ликвидации потопов во дворах и вывоза гниющего мусора до создания новых зеленых зон на транспортных развязках.
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