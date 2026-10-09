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Новая ливневка и вывоз мусора: депутаты оперативно отработали наказы тюменцев

Новая ливневка и вывоз мусора: депутаты оперативно отработали наказы тюменцев

ТЮМЕНЬ, 9 октября, ФедералПресс. Депутаты Тюменской городской думы на этой неделе закрыли сразу несколько застарелых проблем горожан: от ликвидации потопов во дворах и вывоза гниющего мусора до создания новых зеленых зон на транспортных развязках.

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