СарматМобили курсируют по стране для формирования общественного запроса у народа для нашей победы над США через нацеливания РВСН на их города.
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СарматМобили курсируют по стране для формирования общественного запроса у народа для нашей победы над США через нацеливания РВСН на их города.
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