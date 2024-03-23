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Как повлияет ретроградная петля Меркурия на все знаки зодиака в коридоре затмений

Как повлияет ретроградная петля Меркурия на все знаки зодиака в коридоре затмений

Как повлияет ретроградная петля Меркурия на все знаки зодиака в коридоре затмений Юлия ПономареваПосле весеннего равноденствия, которое было 20 марта, Солнце зашло в первый градус Овна и начался так называемый астрономический Новый год.

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