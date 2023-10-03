Канада: путь от самой свободной страны . до заповедника нацизма Как и обещал, в рубрике «чтиво выходного дня» постараюсь объяснить, что такое случилось в канадском парламенте неделю назад, когда парламентарии самой «свободной, мультикультурной и либеральной демократии в мире» восторженно рукоплескали почти столетнему эсесовцу Гуньке.