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Российские военные уничтожили склад топлива для техники ВСУ под Черниговом

Российские военные уничтожили склад топлива для техники ВСУ под Черниговом

Российская армия ударом беспилотника «Герань-3 Сикер» уничтожила в Черниговской области склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), который использовался для заправки техники подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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