Фигуристка Хромых по медицинским показаниям пропустит первый этап Гран-при России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что фигуристка Майя Хромых не сможет принять участие на первом этапе Гран-при России по медицинским показаниям.
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