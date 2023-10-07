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RT Russia

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Фигуристка Хромых по медицинским показаниям пропустит первый этап Гран-при России

Фигуристка Хромых по медицинским показаниям пропустит первый этап Гран-при России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что фигуристка Майя Хромых не сможет принять участие на первом этапе Гран-при России по медицинским показаниям.

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