Часть Гусь-Хрустального останется без воды

Водоканал сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ (замена ввода) до окончания ремонтных работ будет произведено отключение холодного водоснабжения Водоканал города Гусь-Хрустальный сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ (замена ввода) 15 апреля с 09:00 до окончания ремонтных работ будет произведено отключение холодного водоснабжения по следующим адресам: ул.