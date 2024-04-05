Ford Focus — самая популярная подержанная иномарка

Ford Focus является самой продаваемой подержанной иномаркой в России. По данным маркетингового агентства НАПИ, среди подержанных автомобилей наибольшим спросом пользуется Ford Focus второго и третьего поколения.
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