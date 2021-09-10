Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота вернулась после боевой службы на Камчатку

Корабельная противолодочная ударная группа (КПУГ) из состава соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России вернулась в пункт базирования на Камчатке после успешного выполнения учебно-боевых задач в заданных районах Тихого океана.
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