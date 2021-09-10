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Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота вернулась после боевой службы на Камчатку

Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота вернулась после боевой службы на Камчатку

Корабельная противолодочная ударная группа (КПУГ) из состава соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России вернулась в пункт базирования на Камчатке после успешного выполнения учебно-боевых задач в заданных районах Тихого океана.

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