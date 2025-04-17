В России создали не имеющий аналогов препарат от онкологических заболеваний

В России создали препарат от онкологических заболеваний, не имеющий аналогов в мире. К такому выводу пришел Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, который рассматривал спор между Минпромторгом РФ и разработчиком фармацевтической продукции «Лина М».