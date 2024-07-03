Эксперт по кибербезопасности Бедеров: украинские мошенники могут использовать Starlink против россиян

Американский миллиардер Илон Маск передал Украине терминалы Starlink, обеспечивающие связь. Украинские мошенники могут использовать данные устройства для преступлений в РФ, заявил эксперт по вопросам кибербезопасности Игорь Бедеров в беседе с сайтом телеканала «Звезда».