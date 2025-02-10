Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие детской вакцины в нескольких поликлиниках

В результате родители обращаются за вакцинацией в частные медицинские центры Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие вакцины "Пентаксим", которая используется для иммунизации детей от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и иных инфекций.