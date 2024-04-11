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Пять мирных жителей пострадали в ДНР из-за удара беспилотника по маршрутке

Пять мирных жителей пострадали в ДНР из-за удара беспилотника по маршрутке

Пять мирных жителей пострадали при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника на маршрутный автобус на трассе Ясиноватая – Горловка, сообщил 11 апреля в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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