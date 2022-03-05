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Андрей Свечников забил победный гол в овертайме, став 2-й звездой матча с «Питтсбургом». У него 51 очко в 52 играх

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил победную шайбу в большинстве в матче чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:2 ОТ) и был признан второй звездой.

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