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Леброн Джеймс: «Набирал 30, но мы проигрывали. Попытался набрать 40»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде добиться выездной победы в матче с «Хоукс» (130:121) в пятницу.

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