Подозрения по поводу фиктивного трудоустройства в бельцком приюте для животных

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и прокуратура мун. Бельцы объявили о проведении ряда обысков в Бельцах и Кишиневе по делу о присвоении чужого имущества двумя или более лицами с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба.