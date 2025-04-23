Подозрения по поводу фиктивного трудоустройства в бельцком приюте для животных

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и прокуратура мун. Бельцы объявили о проведении ряда обысков в Бельцах и Кишиневе по делу о присвоении чужого имущества двумя или более лицами с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба.
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