В Магнитогорске огласили приговор охранникам ночного клуба, избившим посетителей

В Магнитогорске вынесен приговор работникам ночного клуба, избившим супружескую пару. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал троих местных жителей виновными в хулиганстве.
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