СК проводит проверку после инцидента с детьми мигрантов из Таджикистана в Валдае

Сотрудники СК проводят проверку после того, как в сети появились кадры, на которых ребенок мигрантов из Таджикистана, пришедший в одну из школ Новгородской области с национальным флагом, угрожал убийством другой ученице.
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