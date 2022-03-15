Роналду перед «Атлетико»: «Возможность показать миру, почему «Олд Траффорд» известен как «Театр мечты». Вперед, «дьяволы»!»

Криштиану Роналду высказался о предстоящем матче против «Атлетико» в Лиге чемпионов. «[Сегодня] – один из тех дней, которых мы все ждали.

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