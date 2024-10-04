Новоаннинцев приглашают поддержать российских военнослужащих. 💪💪💪 После торжественного открытия Дома культуры состоится благотворительный концерт.
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Новоаннинцев приглашают поддержать российских военнослужащих. 💪💪💪 После торжественного открытия Дома культуры состоится благотворительный концерт.