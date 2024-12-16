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Аргументы и Факты

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В МИД Ирана не исключили, что представителей властей Израиля могут казнить

В МИД Ирана не исключили, что представителей властей Израиля могут казнить

Представителям израильских властей могут вынести смертный приговор за совершение преступлений. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади, сообщает агентство ISNA.

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Комментарии
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Vova Гарин
Кругом одни евреи,кругом одни враги😇
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