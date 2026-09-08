Клаксон
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Клаксон

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Представлен гоночный «Атом»

Представлен гоночный «Атом»

Спортивная версия «Атома» появилась в качестве внутреннего проекта компании, когда несколько сотрудников решили проехать на серийном электромобиле по автодрому и доработать его.

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