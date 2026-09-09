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ФедералПресс

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Саратовцев не пустят в городские парки и сад «Липки»: в чем причина

Саратовцев не пустят в городские парки и сад «Липки»: в чем причина

САРАТОВ, 9 сентября, ФедералПресс. В Саратове временно закрыли доступ в ключевые парки и скверы из-за резкого ухудшения погодных условий.

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