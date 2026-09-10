Жительница Кубани переводила деньги нежелательным в России украинским организациям и оказалась на скамье подсудимых

Жительница Кубани переводила деньги нежелательным в России украинским организациям и оказалась на скамье подсудимыхТри года условно с испытательным сроком четыре года — такой приговор вынес Гулькевичский районный суд Краснодарского края местной жительнице.
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