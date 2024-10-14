В Европе начались масштабные ядерные учения НАТО: главное за сутки

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. НАТО начинает масштабные ядерные учения на севере Европы, военные ЦАХАЛ погибли при ударе БПЛА «Хезболлы» по своей военной базе, президент США Джо Байден заявил о готовности к диалогу с Россией, КНДР и Китаем по сокращению ядерного арсенала.