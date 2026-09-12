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Газета.ру

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Зеленский пообещал, что украинцы не останутся без еды из-за блокады портов

Зеленский пообещал, что украинцы не останутся без еды из-за блокады портов

Граждане Украины не останутся без еды из-за блокировки «коридора продовольствия» в Черном море, однако ситуация для Киева будет «очень сложной».

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